İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki kamyonet işte böyle yandı

Park halindeki kamyonet işte böyle yandı
Park halindeki kamyonet işte böyle yandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyonet işte böyle yandı - Tıkla İzle

Başpınar Mahallesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kadir Kazın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.