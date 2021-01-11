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Park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada

Park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada
Park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada

Kadıköy'de park halindeki kamyonette bulunan Karot makinası, güpegündüz sokak ortasında yoldan geçen bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde inşaat işçilerine ait olduğu belirtilen piyasa değeri 10 bin lira olan karot makinası yoldan geçen bir şahıs tarafından güpegündüz sokak ortasında çalındı. Yaşanan hırsızlık ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında
Görüntülerde Karot makinasının çevresinde dolaşmaya başlayan şahsın önce etrafı kontrol ettiği görülüyor. Sokağın o esnada boş olmasından faydalanan şahıs makinayı alarak yaya bir şekilde hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Aykut Zor

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