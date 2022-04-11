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Park halindeki kargo aracında yangın çıktı

Park halindeki kargo aracında yangın çıktı
Park halindeki kargo aracında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki bir kargo aracından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halindeki kargo aracında yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 34 ZJ 9157 plakalı kargo aracında park halindeyken motor kısmında elektrik arızası sonrasında yangın çıktı. Kargo aracından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kargo aracının motor kısmındaki yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

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