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Park halindeki minibüs alev aldı

Park halindeki minibüs alev aldı
Park halindeki minibüs alev aldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde park halindeki minibüs alevlere teslim olurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kızılcaköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Armutalan mevkiinde zeytin hasadı yapan O.A.'ya ait 20 AAN 131 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Uğur Eser

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