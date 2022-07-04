Park halindeki motosikletten yılan çıktı

Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında kaldırımda yürüyen vatandaşlar, park halindeki motosikletin içerisinde yılan olduğunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Motosikleti yan yatıran ekipler, elleriyle motosikletin ön kısmındaki kaportaya vurarak, yılanı dışarıya çıkarttı. O esnada bir itfaiye eri elleriyle yılanı kafasından tutarak yakaladı. Torbaya konulan ve engerek olduğu belirtilen yılan, itfaiye ekiplerince yerleşim alanına uzak bir yerde doğaya bırakıldı.

Cihan Kizir

