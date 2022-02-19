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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Arnavutköy’de çayırlık arazide park halinde olan otomobil alev alev yandı. Alevler kısa sürede tüm otomobili etkisi altına alırken, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Park halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, bugün saat 15.15 sıralarında Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Çayırlık alana park edilen otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobili etkisi altına alırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar kum ve toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin gelmesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

Otomobilin yanma anı ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Batuhan Toprak

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