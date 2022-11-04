İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Kocaeli'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı! - Tıkla İzle

Yangın, Gölcük ilçesi Körfez Mahallesi Uğursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E isimli vatandaş, 09 AGJ 220 plakalı Fiat marka otomobilini park ettikten sonra evine gitti. Bir süre sonra dumanların geldiğini gören D.E., dışarıya baktığında otomobilinin yandığını gördü. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan D.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Enes Azmak

İLGİLİ HABER
Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
İLGİLİ HABER
Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Yanan otomobil park halindeki araçların arasına daldı Yanan otomobil park halindeki araçların arasına daldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.