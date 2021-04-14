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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Sanayi Mahallesinde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin otomobili sardığı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personelleri kısa sürede otomobildeki yangına müdahale etti. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri yangının park halindeki diğer araçlara sıçramasını da önledi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ozan Köse
 

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