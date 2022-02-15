Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Olay akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar



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