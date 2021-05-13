Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Yangın, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki 20 DT 202 plakalı Renault marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki diğer otomobillere yangın sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Alevlerin arasında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Semih Can Yılmaz

