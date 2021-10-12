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Park halindeki otomobil böyle kundakladı

Park halindeki otomobil böyle kundakladı
Park halindeki otomobil böyle kundakladı

Çorum’da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki otomobil böyle kundakladı - Tıkla İzle

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobili kundaklayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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