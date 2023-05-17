İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 3 ölü

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 3 ölü
Park halindeki otomobil gölete uçtu: 3 ölü

Bilecik'te park halindeki bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Park halindeki otomobil gölete uçtu: 3 ölü - Tıkla İzle

Olay; Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana geldi. Y.K., içinde 4 kişinin daha olduğu 11 ER 436 plakalı otomobili Beşgöller mevkiindeki bir gölet kıyısına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı araç hareket ederek göle uçtu. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan E.U. kendi imkanları ile yüzerek çıktılar. Araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 kadın ve 1 erkek çocuk ise dalgıç polisler eşliğinde olaydan 6 saat sonra ölü olarak çıkarıldı. Y.K. ve E.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, savcılık olaya ilişkin geniş bir inceleme başlattı.

Arslan Altındiş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.