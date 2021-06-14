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Park halindeki otomobil saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü

Park halindeki otomobil saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü
Park halindeki otomobil saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü

Hindistan'ın Mumbai kentinde park halindeki bir araç, yoğun yağış sonrası yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Park halindeki otomobil saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağmurlar etkisini sürdürüyor. Son günlerde aralıksız yağış alan Ghatkopar semtinde korku dolu anlar yaşandı.

Yoğun yağış sonrası bir otoparktaki yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç ise saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, araçta kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel yetkililer, çukurdaki suyun pompalama yöntemi ile boşaltıldığını, otomobilin saatler sonra vinçle bulunduğu yerden çıkarıldığını belirtti.

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