Park halindeki otomobil yandı

Yangın, Bursa'nın İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Diriliş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacılar sanayi bölgesinde park halinde bulunan Ahmet Kaplan'a ait 07 ASG 14 plakalı özel otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin incelemelerde bulunduğu otomobilde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bakıcı