Park halindeki otomobilin sürücüsü dehşeti yaşadı

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'ya doğru 07 BBD 911 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Cuma Sarı'nın aracı arıza yaptı. Otomobilini emniyet şeridine çeken Sarı, aracından inmeye çalışırken Muhammed B.'nin kullandığı 06 ESA 66 plakalı kamyon sol arka taraftan çarparak sürükledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

"Ölümden döndüm"

Korku dolu anları anlatan Sarı, "Alanya istikametine giderken otomobilimden gelen ses üzerine aracımı yolun sağına emniyet şeridine çektim. Tam kapıyı açmaya hazırlanırken birden kamyon gelip arabama çarptı. Eğer kapıyı açmış olsaydım şu an yaşıyor olmayabilirdim. Saniyelerle ölümden döndüm” şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arif Kaplan

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