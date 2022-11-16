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Park halindeki tanker alev alev yandı

Park halindeki tanker alev alev yandı
Park halindeki tanker alev alev yandı

Kırıkkale'de park halindeki asfalt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu tanker kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki tanker alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yeni Mahalle, Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Hüseyin Ö.'nün park ettiği 06 DZU 45 plakalı asfalt tankerinde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tankere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Caddeyi araç trafiğine kapatan polis ekipleri de vatandaşları da yangının olduğu bölgeden uzaklaştırdı.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu tanker, kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat yapıldı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay
 

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