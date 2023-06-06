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Park halindeki tıra arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı

Park halindeki tıra arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
Park halindeki tıra arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı

Uşak’ta otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Park halindeki tıra arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı - Tıkla İzle

Uşak'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Aydoğuş kontrolündeki 35 JK 347 plakalı otomobille yol kenarında yük indirmek için park halinde olan 26 KC 255 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken tır sürücüsü E.T. ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean

Köksal Kılınç
 

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