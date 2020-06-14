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Park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde park halindeki bir otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında otobüs küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cide'den İstanbul'a hareket eden A.Ö. idaresindeki 34 ER 414 plakalı yolcu otobüsünün, Gökçebey ilçesi yakınlarında mini televizyon ekranında yangın çıktı. Yolcuların müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolcular da araçtan tahliye edilerek başka otobüsle yollarına devam etti. Teknik arıza sebebiyle araç yol kenarına park edildi. Park halindeki araçta ikinci kez yangın çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple çıkan yangına Gökçebey Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevler sebebiyle araç küle döndü. Ekiplerin müdahale ettiği otobüsteki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Otobüs kullanılamaz hale gelirken araçta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.


Fikri Erdem - Gülcan Çolak
 

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