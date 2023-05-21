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Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü

Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü
Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü

İstanbul'da park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir adamın yumrukla yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi. Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü. Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Kavga sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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