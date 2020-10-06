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Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyor

Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyor
Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyor

Oltulu kaşif Mükail Koçak keşiflerine bir yenisini daha ekledi. 32 yıldır Parkinson hastası olan Koçak, otomatik aracına yapmış olduğu aparat ile gaz ve firen pedallarını birleştirdi.

Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde tornacı olarak çalışan Mükail Koçak kendi hayatını kolaylaştırmak için her geçen gün yeni bir buluş geliştiriyor. Koçak bu seferde otomatik aracına yapmış olduğu aparatla fren ve gaz pedalını ayağını hareket ettirmeden kullanabiliyor.

Koçak, “Bu aparat tamamen kendim düşünüp kendim yaptım. Ayağımın uç kısmını basınca gaz veriyor taban kısmını basınca firen yapıyor. Bu sayede ayağımı hareket ettirmeden arabamı rahatlıkla kullanıyorum” dedi.
Mükail Koçak'ın oğlu tornacı Hasan Koçak ise, “Babam Mükail Koçak Parkinson Hastası uzun yıllardır hayatını kolaylaştırmak için çeşitli aparatlar yapıyor bu seferde otomatik aracını tek pedalla kullanmak için bir aparat yaptı. İki pedalı tek pedal haline getirerek aracı kullanması çok daha kolay oluyor” dedi.

Dursun Murat Aydın
 

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