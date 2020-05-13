Parklarda koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Akçakoyun köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş da saat 11.00'de evinden 1 aylık kuzusu Garip ile sokağa çıkarak zaman geçirdi. 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş ve kuzu Garip sokaklarda gönüllerince oynadılar.

Emrah Elmas

