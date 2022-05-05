Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Öğretmenler Mahallesi Mehmetçik Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan Aburşu (18) iddiaya göre daha önce husumetli olduğu P.M.(17) parkta karşılaştı. Tartışan gençlerden Serkan Aburşu göğüs ve bacak kısmından bıçaklandı. Çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan Serkan Aburşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli yakalanması operasyon başlattı. Polis, P.M. adlı kişiyi suç aleti bıçak ile birlikte saklandığı evde yakaladı. Yakalanan zanlının daha önceden kasten yaralama olayından kaydı olduğu öğrenildi.



Ersoy Yalçın

