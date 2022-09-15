Parkta bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bıçaklı saldırıya uğrayan O.D. alnından, H.A. ise sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralılardan O.D. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, H.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan alnından bıçaklanan O.D. Gazi Devlet Hastanesinden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılar, kendilerini bıçaklayanları tanımadıklarını iddia ettiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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