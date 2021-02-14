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Parkta bıçaklı saldırıya uğradı, can havliyle arkadaşlarına sığındı

Parkta bıçaklı saldırıya uğradı, can havliyle arkadaşlarına sığındı
Parkta bıçaklı saldırıya uğradı, can havliyle arkadaşlarına sığındı

Denizli’de parkta oturan yabancı uyruklu kişi, tanımadığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Can havliyle yaralı bir şekilde yakınlarının evine kadar giden şahıs, arkadaşları tarafından ambulans çağırılarak hastaneye götürüldü.

Parkta bıçaklı saldırıya uğradı, can havliyle arkadaşlarına sığındı - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin yakınında bulunan parkta oturan 23 yaşındaki H.M.'nin yanına tanımadığı bir kişi geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen adam, H.M. ile sözlü tartışma sonucu bıçak çekti. Sonrasında salladığı bıçak H.M.'nin bacağına denk geldi ve H.M. yaralandı. Kanlar içinde kalan H.M. can havli ile arkadaşlarının bulunduğu eve doğru giderken bıçakla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Evde bulunan arkadaşları H.M.'yi kanlar içinde görünce ilk müdahaleyi edip 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı H.M.'ye müdahale ederken polis ekipleri parkta olayı gerçekleştiren şüpheliyi araştırmaya aşladı. Sağlık ekipleri H.M.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. O sırada H.M.'nin arkadaşı Haset Muhammedi, H.M'nin yaralı bir şekilde geldiğini ve bıçaklayan kişinin kaçtığını söyleyerek, “Arkadaşımı burada bıçakladılar. Bizde geldik polislerle beraber kimse yoktu” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırıyı yapıp kaçan kişi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Eren Elyesa Polat - Hüseyin Yılmaz
 

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