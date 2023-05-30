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Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar

Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar
Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdı. Olayda yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheliler olay yerinden arabaya binerek kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar - Tıkla İzle

Ozanlar Mahallesi Şehit Mustafa Özen Sokak'ta bulunan Temalı Park'ta meydana gelen olayda, bir grup ile Y.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir veya birden fazla kişi Y.N.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Y.N. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Orkun Kaya
 

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