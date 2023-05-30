Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar

Ozanlar Mahallesi Şehit Mustafa Özen Sokak'ta bulunan Temalı Park'ta meydana gelen olayda, bir grup ile Y.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir veya birden fazla kişi Y.N.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Y.N. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Orkun Kaya



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