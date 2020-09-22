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Parktaki ağaç altında ölü bulundu

Parktaki ağaç altında ölü bulundu
Parktaki ağaç altında ölü bulundu

Antalya'da evsiz olduğu öne sürülen bir kişi, parkta yattığı ağacın altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kızılsaray Mahallesi'ndeki Büklüdere Parkı‘na gelen vatandaşlar ağaç altındaki hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Parka gelen sağlık ve polis ekipleri minder üzerinde yatan 55 yaşındaki Ali Kurgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsa Akar - Ferhat Metin
 

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