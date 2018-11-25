Parlamenterler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon Romanya

Serik Belediyesi Boğazkent Spor Kompleksinde dün başlayan turnuvaya, Türkiye, Macaristan, Romanya, Kenya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı. Turnuvanın final maçında Romanya, Macaristan'ı 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Romanya'nın Şampiyonluk Kupası'nı meclis futbol takımı başkanı Adem Tatlı, ikincilik kupasını Antalya İl Spor ve Gençlik Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, üçüncülük kupasını ise Serik İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen verdi.

MİLLİ TAKIM ÜÇÜNCÜ OLDU

Turnuvanın diğer maçında TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya Parlamenterler takımıyla oynadığı karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. TBMM Parlamenterler Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken Kenya Parlamenterler takımı dördüncü oldu.

Maç sonunda TBMM Parlamenterler Takım kaptanı AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kenya ile oynadıklarını ve öncelikle dostluğun kazandığını söyledi. Dün takımın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı'nın Belediye Başkanları açıklamasında olduğunu belirten Köse, Bugünkü Kenya ile üçüncülük maçına yetiştiklerini ve güzel bir mücadele olduğunu ifade etti.

Bu organizasyonun ülkeler arası dostluğu da geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya'nın da çok güzel reklamını yaptıklarını, dün futbolcuların denize girdiklerini söyledi. Köse, “Hem spor yapıyoruz, hem de ülkemizi tanıtıyoruz. Hem parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşlarımız var"dedi.