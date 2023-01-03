Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu'nda devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi, saat 20:30'da gerçekleştirilecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak. Çağla Ulusev konserde, Robert Schumann, Franz Schubert ve Sulkhan Fyodorovich Tsintsadze'nin eserlerini seslendirecek. Sarp Kudun ise konserde Nikolai Rimsky-Korsakov, Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saens'ın eserlerini seslendirecek.

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