Parma kulübü çalışanında korona virüs tespit edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği ve futbolcu ve teknik heyetin test sonuçlarının da negatif çıktığı belirtildi.