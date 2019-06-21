Partiler teyakkuzda

YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için Pazar günü sandık başına gidecek seçmenlerin listesi siyasi partiler tarafından incelemeye alındı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını aldıktan sonra, 23 Haziran'daki seçimlere 31 Mart'taki seçmen listeleri ile gidileceğini açıklamıştı. 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranların oy kullanamayacağı, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanların da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyeceği kararlaştırılmıştı. Ayrıca, YSK'nın seçimleri iptal kararına da konu olan kısıtlı seçmenlerin veya bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşüleceği, hiçbir şekilde yeni seçmen kaydı yapılamayacağı kararı verilmişti. Ancak, aynı seçmen listesi ile seçime gidileceği kararına rağmen, 31 Mart'taki seçmen listesi ile 23 Haziran'daki seçmen listesi arasında fark olup olmadığı, yeni seçmen girişi yapılıp yapılmadığı, YSK'nın iptal kararına konu olan kısıtlıların karşısına şerh koyulup koyulmadığı, AK Parti ve CHP'de oluşturulan özel ekipler tarafından incelemeye alındı. CHP, 23 Haziran günü okullara asılacak seçmen listelerinin verilmesi için YSK'ya başvurdu. Ancak YSK, 23 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmen listelerinin zaten siyasi partilerin erişimine açıldığını, okullara asılacak bu listelerin ayrıca verilmeyeceğini, gerekirse seçim günü sabahı sandıkların kurulu olduğu sınıfların kapısına asılacak listelerden kontrolün yapılabileceği cevabını verdi.

KISITLILARA ŞERH DÜŞÜLDÜ

AK Parti'nin oluşturduğu özel bir ekip ise 31 Mart'taki seçmen listesi ile YSK'nın 23 Haziran seçimleri için sisteme girdiği seçmen listesini tek tek kontrol etti. 10 milyon 560 bin seçmen için hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti kurmayları, listelerle ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, ama gerekirse 23 Haziran sabahı AK Parti'nin sandık görevlilerinin, okullardaki listeleri yeniden kontrol edeceğinin bilgisini verdi. CHP cephesinde de 23 Haziran sabahı için listelerinden yeniden kontrol edilmesi için hazırlık yapıldı. Sandık başında görev alan CHP'liler o sandıkta oy kullananların isimlerini ellerindeki liste ile karşılaştıracak. Eğer, 31 Mart ve 23 Haziran listeleri arasında bir fark tespit edilirse veya kısıtlıların oy kullandığına dair bulguya ulaşılırsa, bunlar seçim sonrası siyasi partilerin itirazlarına konu edilecek. AK Parti'nin yaptığı kontrollerde YSK'nın iptal kararına da konu olan kısıtlı seçmenlerin karşısına ‘Oy kullanamaz' şerhlerinin düşüldüğü belirlendi. Yine 19 Haziran itibarıyla yeni kısıtlı seçmen tespiti yapılmışsa, bunların da bilgileri güncellendi.

68 BİN 17 KİŞİ OY KULLANAMAYACAK

YSK, iki seçim arasındaki İstanbul seçmeni hareketliliğini açıkladı. Buna göre, 23 Haziran seçiminde “oy kullanamaz” şerhi koyulan yurttaş sayısı toplam 68 bin 17 kişi olarak belirlendi.

Türkiye Gazetesi