Pasaj satıcılarına A'dan Z'ye e-ticaret eğitimi

Turkcell, Pasaj satıcılarının e-ticarette başarılarını artırarak büyümelerini destekleyecek yeni bir programı hayata geçirdi. Turkcell Akademi tarafından Pasaj Satıcıları Gelişim Programı kapsamında düzenlenecek eğitimlerle operatör, Pasaj satıcılarına e-ticaretin tüm temellerini öğreterek onların sektörde daha güçlü olmalarını ve daha kaliteli hizmet vererek mutlu müşteriler oluşturmalarını destekleyecek.

“Bugüne dek hazırlanmış en detaylı program”

Pazardaki ihtiyaçları gözeterek eğitim programını hayata geçirmeye karar verdiklerini ifade eden Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “E-ticaret Bilgi Platformu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69'luk artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında sipariş adetleri yüzde 46 artış ile 2 milyar 297 milyon adetten 3 milyar 347 milyon adede yükseldi ve perakende e-ticaret hacmi 234 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevrim içi satış sitelerinde yer alan firmaların, bu büyümeye uyum sağlayabilmeleri ve rekabette öne çıkabilmeleri için donanımlı olmaları gerekiyor. Biz de operatör olarak, Pasaj'daki satıcıların e-ticarette sürdürülebilir büyümelerini desteklemek için Pasaj Satıcıları Gelişim Programı'nı hayata geçirdik. Türkiye'de benzer programlar mevcut ama bizim hazırladığımız Pasaj Satıcıları Gelişim Programı'nın bugüne dek hazırlanmış en detaylı program olduğunu söyleyebiliriz. Pasaj satıcılarının e-ticaret hayatlarında ihtiyaçları olacak tüm bilgileri kapsayan programa katılacak üye iş yerlerimiz; temel e-ticaret eğitiminden finansal işlemlere, e-ticarette hukuksal boyuttan operasyona ve müşteri hizmet yönetimine kadar birçok konuda eğitim alacak ve aldıkları eğitimleri kendi işlerinde uygulayarak müşteri sadakatini ve cirolarını artırabilecekler. Sonrasında, yakaladıkları başarılı ve sürdürülebilir büyümeyi e-ihracat yoluyla global pazarlara açılarak da devam ettirebilecekler” dedi.

“E-ticarette mutlu müşteriler oluşturmanın sırrını öğrenecekler”

Programda e-ticaretin avantajlarını tüm yönleriyle anlatacaklarını dile getiren Kadri Özdal, şöyle devam etti: “Turkcell Pasaj'ı rakiplerinden farklı kılan özellikleri; kalitesi, e-ticaret dinamiklerine hakim, hukuksal ve finansal boyutları bilen, operasyona ve hizmete hakim olması. Bu eğitim ile Pasaj satıcılarına e-ticaretin A'dan Z'e tüm temellerini öğreterek onların daha güçlü olmalarını amaçlıyoruz. Satıcılar, alacakları eğitimlerle e-ticaret sektöründe mutlu müşteriler oluşturmanın sırrını öğrenerek müşterilerine kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatacaklar. Bir web mağazası ile işini büyütmeyi veya tamamen yeni bir çevrim içi işletme açmayı hedefleyen, web mağazasının nasıl organize edileceğini ve avantajlarından nasıl yararlanılacağını anlamak, e-ticaret hukuku içerisindeki önemli soruların cevaplarını öğrenmek isteyen tüm Pasaj satıcılarını programımıza katılmaya davet ediyoruz.”

Program içeriği

Yapılan açıklamaya göre operatör, Pasaj Satıcıları Gelişim Programı kapsamında iki ayrı eğitim paketi hazırladı. Platform satıcıları için olan eğitim 8 modülden oluşuyor. Genele açık olan eğitim ise 11 bağlantılı konuyu içeriyor. Bu eğitimlerde temel e-ticaret eğitimi, finansal işlemler, e-ticarette hukuksal boyut, operasyon, müşteri hizmet yönetimi gibi konulara yer veriliyor. Programda katılımcılar; e-ticaret modelleri, ödeme yöntemleri, dijital pazarlamaya giriş, pazar analizi, rekabet analizi, Turkcell Pasaj'da mağaza yönetimi, entegrasyon süreçleri, gelen siparişin süreç yönetimi, maliyet ve kâr hesaplama, SEO'nun e-ticaretteki önemi, e-ticaretin KVKK açısından değerlendirilmesi ve daha birçok konuda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyorlar. Kapsamlı bir içeriğe sahip Pasaj Satıcıları Gelişim Programı'na istenilen yer ve zamanda kolayca erişmek mümkün.