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Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Meksika donanmasının Pasifik açıklarında operasyon düzenlediği bir denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Pasifik açıklarındaki denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Tıkla İzle

Meksika donanması, Pasifik açıklarında takibe aldığı 26 metre uzunluğundaki bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Havadan destek verilen operasyonda denizaltıda yapılan arama sonucu 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Denizaltıdaki farklı ülkelerden 5 kişi gözaltına alınarak Baja California eyaletindeki La Paz şehrine götürüldü. Uyuşturucuların kokain olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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