Pasifik Eurasia, deniz ve havayolu taşımacılığına giriyor

Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek ve lojistik sektörünün paydaşlarını bir araya getiren ‘Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı' kapılarını açtı. Fuara lojistik şirketi Pasifik Eurasia kendi standı ile katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen basın toplantısında şirketin yıl sonu hedefleri ve 2023 yılı çalışmaları açıklandı. Gerçekleştirilen basın buluşmasında konuşan Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, “Bugüne kadar demiryolları güzergâhında bulunan ülkeler ile yaptığımız anlaşmalar ve geliştirdiğimiz modeller sayesinde hedeflerimize ulaştık. Ülkemizin ihracatını arttırma misyonumuzu denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile daha da büyütmeye hazırlanıyoruz” dedi.

“Bu işe girerken yıl sonu ciro hedefimizi 100 milyon TL olarak belirledik”

Fuarda yaklaşık 20 ülkeden lojistik sektörünü yönlendiren iş ve çözüm ortakları ile yapılacak yüz yüze görüşmeler sayesinde ülke lojistiğine olumlu katkılar sağlayacaklarını belirten Erkan, “Türki Cumhuriyetlerde bulunan iş ortakları ve Türk ihracatçısının ürünlerinin uluslararası piyasaya erişimi için bu yılın üçüncü çeyreğinde denizyolu hizmetlerini devreye aldık. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başladığımız denizyolu taşımacılığında tüm dünya denizlerinde farklı limanlara taşıma yapıyoruz. Bu işe girerken yıl sonu ciro hedefimizi 100 milyon TL olarak belirlemiştik. Bu hedefimizi yılsonundan önce aşmış olacağız. Deniz yolu taşımacılığı özelinde 2023 yılı ciro hedefimiz ise 300 milyon TL. Havayolu taşımacılığına girmek için tüm hazırlıkları tamamladık. 2022 yılı içerisinde gerekli çalışmaları yaparak yılın üçüncü çeyreğinde IATA sertifikamızı aldık. Şu anda acentelik sözleşmeleri ve lojistik terminal kiralama çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde yetkili IATA acentesi olarak müşterilerimizin hava kargo taşımacılığı taleplerine de cevap verebilir durumda olacağız” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Türkiye'yi lojistik merkezi haline getirmek"

Hedeflerinin Türkiye'yi her türlü ihracat, ithalat ve transit taşımalarda lojistik merkezi haline getirmek olduğunu belirten Erkan, “Demir yolu taşımacılığında liderliği elinde tutan firmamız, gücünü kısa vadede terminal hizmetlerinde yapacağı yatırımlar ile arttırarak, orta vadede yurt dışında yapılanmayı, uzun vadede ise liman ve deniz işletmeciliği ile demiryolu tren işletmecisi olarak hizmet vermeyi hedefliyor. Tüm hatlarımızda taşıma hacmini, ithalat-ihracat dengesini de gözeterek katlayacağız. Demiryolunun ülkemiz ihracatındaki payını daha da artırmak istiyoruz. Bu sayede ülkemiz malları yeni pazarlara açılacak, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilecek ve ülkemize döviz girdisini artırabileceğiz. İthalat tarafında ise ithalat maliyetlerini azaltarak ülkemizdeki ürün satış fiyatlarının düşmesine, enflasyonla mücadeleye ve ülkemiz üreticilerinin daha ucuz daha kaliteli hammaddeye erişimine de katkı sunacağız” diye konuştu.

“Rusya'nın her bölgesine ulaştırabiliyoruz”

Deniz taşımacılığı ile entegre hatlarının sayısını artırmayı planladıklarını ifade eden Erkan, Mersin ve Samsun üzerinden demiryolu ile entegre yeni hatlar açacaklarını söyledi. Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon tonun üzerinde yük taşınıyor. Bu yükün yüzde 80'i deniz yoluyla, yüzde 20'si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta demiryolunun payını arttırmak üzere Rusya Demiryolları Lojistik şirketiyle yaptığımız anlaşma sayesinde bölge ülkelerinde ve Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticareti Rusya'nın her bölgesine ulaştırabiliyoruz. Bu çerçevede de Rusya ile aramızdaki ticaret hacminde önemli bir artış oldu. Lojistik konusunda attığımız yeni adımlarla Rusya ile aramızdaki ticaretin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Uluslararası anlamda kapıdan kapıya teslim modelinin tüm hatlarda uygulanabilmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Lojistik faaliyetlerini bir bütün olarak ele alıyoruz. Zincirin tüm halkalarına hâkim olmak gerekir. Uluslararası terminal servis hizmetleri vermeye başlayacağız. Türkiye içinde kurduğumuz terminal merkezlerimizi yurtdışındaki hedef pazarlarımızda da kuracağız. Bu pazar hakimiyetimizi artıracak” ifadelerini kullandı.

“Ciro hedefimizi tutturacağız"

Şirketin her yıl sonunda cirosunu bir önceki yıla göre en az yüzde yüz arttırma prensibinden yola çıktığına dikkat çeken Erkan, “Yıl sonunda da hedefledikleri gibi 500 milyon TL'lik ciro rakamına ulaşacak. Şirketimiz olarak bugüne kadar belirledikleri hedeflerinin üzerinde büyüme yakaladık. 2023 yılında ise sadece demiryolu taşımacılığında 1 milyar TL'lik ciro hedefimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarda, özkaynaklarımızla birlikte, şirketimizin sürdürülebilir yapısını güçlendirmek, mali açıdan finansal kaynaklara erişimini arttırmak, şeffaf ve denetlenebilir yönetim yapımızla sermaye piyasası araçlarından da faydalanmak istiyoruz. İklim değişikliği politikaları konusunda tüm dünyada çok önemli adımlar atılıyor. Yeşil mutabakat kapsamında bazı Avrupa ülkelerinde demiryolu taşımacılığı belli mesafelerin üzerinde zorunlu hale gelecek. Tüm bu politikalar doğrultusunda en az emisyon ile taşımalarımızı yapmak için gerekli planlama ve yatırımlarımızı yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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