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Pasinler'de dolu hayatı felç etti

Pasinler'de dolu hayatı felç etti
Pasinler'de dolu hayatı felç etti

Erzurum’un Pasinler ilçesinde aniden başlayan yağmur ve sonrasında gelen dolu hayatı bir anda felç etti.

Pasinler’de dolu hayatı felç etti - Tıkla İzle

 

Saat 19:40 sıralarında Pasinler ilçesinde yoğun yağmurla birlikte gelen dolu ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Caddeler selden geçilmez oldu. İlçe merkezinde bir çok evin zemin katı ve dükkânları su bastı. Bir yandan belediye ekipleri diğer yandan vatandaşların suları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Doludan sonra cadde ve sokaklarda âdete buz kütleleri oluştu. İş makinelerinin müdahale ettiği su birikintileri kışı aratmadı.

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