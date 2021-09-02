İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pasinler'de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz hale geldi

Pasinler'de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz hale geldi
Pasinler'de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 kişiye ait olan 12 dükkanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; bugün öğlen saatlerinde Pasinler ilçesi Paşabey Mahallesi hapan mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen 8 kişiye ait 12 dükkan da çıkan yangın Pasinler ve Köprüköy itfaiye amirliğine bağlı 9 araç 57 personelin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 12 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı çıkan yangın mahallinde incelemelerde bulundular.

Olayla ilgili tahkikat başlattı.

Murat Çankaya

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.