Paşinyan, istifasını isteyen orduya rest çekti

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da tansiyon giderek yükseliyor. Ermenistan ordusunun yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından Paşinyan, ordunun bu istediğini darbe olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Paşinyan, çağrısı üzerine başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçileriyle buluştu. Paşinyan, meydandaki destekçilerine megafonla seslenerek, “Orduya görevini yaparak, Ermenistan sınırlarını korumasını emrediyorum. Bu benim emrimdir ve kimse emirlerime karşı gelemez. Ordu siyasete müdahale edemez, demokratik yollarla seçilmiş kişilere itaat etmelidir. Ülkeyi yöneten eski isimlerin ordunun içindeki hizmetkarlarının gitmesi gerekiyor” dedi.

Paşinyan'dan Sarkisyan'a çağrı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik tavsiye kararnamesini imzalayarak Cumhurbaşkanı'na gönderdiğini söyleyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı'nın bu kararnameyi imzalamayarak darbe girişimine destek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan itidal çağrısı

Paşinyan'ın mitingi sırasında muhalefet bloğu da hükümet binasına yakın bir noktada Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde protesto gösterisi düzenledi. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan mesaj yayınladı. Tarafları sağduyuya davet eden Sarkisyan, “Devletin kolluk güçlerini, siyasileri ve vatandaşları itidalli olmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Düşünmeden söylenen her cümle veya eylem gerginliği arttırarak krizi derinleştiriyor. Gerginliğin azaltılması için adımlar atılmalı ve barışçıl yollar bulunmalı” dedi.

Muhalefet, hükümet binasına doğru harekete geçti

Paşinyan'ın mitingi devam ederken Erivan semalarında Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 tipi savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Alçak uçuş yaptığı görülen uçağın Paşinyan taraftarlarına gözdağı verdiği yorumları yapıldı.

Paşinyan'ın mitinginin sona ermesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı. Yakınlarda bulunan başka bir meydanda gösteri düzenleyen muhalefet ise hükümet binasına doğru yürüdü. Kolluk güçleri hükümet binası çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Erhan Altıparmak

