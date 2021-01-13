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Paşinyan, Moskova'daki üçlü zirve sonrası kabineyi topladı

Paşinyan, Moskova'daki üçlü zirve sonrası kabineyi topladı
Paşinyan, Moskova'daki üçlü zirve sonrası kabineyi topladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesine dönüşünün ardından kabine üyeleri ile bir araya geldi.

Dağlık Karabağ'da Kasım ayında ilan edilen ateşkes anlaşması sonrası taraflar ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam ederken, bölgedeki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti ile Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir zirve gerçekleştirdi. Üçlü zirve formatında gerçekleşen toplantıda Putin ayrıca, Aliyev ve Paşinyan ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması ve bölgede ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması adına liderler mutabakat metnine imza atarken, toplantı sonrası Nikol Paşinyan ülkesine döndü.
Başkent Erivan'da bulunan hükümet binasında kabinesi ile toplantı yapan Paşinyan, Moskova zirvesinde ele alınan konuları ve imzalanan mutabakat metnini kabine üyelerine aktardı. Paşinyan toplantının basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Moskova zirvesinde bölge güvenliğinin yanı sıra sosyoekonomik konuların ele alındığını ve bölgede buna dönük programlar uygulanacağını ifade etti.

Muhalefet Paşinyan'a karşı tepkisine devam ediyor
Moskova'da gerçekleşen üçlü zirve sonrası ülkesine dönen Nikol Paşinyan'a ülke muhalefetinin tepkisi dinmiyor. Paşinyan'ın istifasını talep eden muhalefet, Moskova'ya hareketini engellemeye çalışarak yolları kapatmıştı. Ermenistan basını üzerinden demeçler veren ülke muhalefetinin önemli isimleri, Paşinyan'ın başarısız diplomasi trafiklerine devam ettiğini savunarak derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti. Muhalefet liderleri ayrıca Paşinyan'a karşı protestolarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtirken, Paşinyan'ın istifasına dönük Ermenistan halkının büyük çoğunluğunun talebi olduğunu savundu.

Erhan Altıparmak

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