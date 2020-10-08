Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Güney Kafkasya'da gerilim zirveye tırmandı. Azerbaycan'ın güçlü karşılığı sayesinde neye döndüğünü şaşıran Ermenistan ilk etapta ateşkes çağrılarına karşılık vermezken ağır kayıplar vermeye başladıktan sonra önce asılsız iddialar ortaya attı ardından uluslararası diplomasiyi baskı altına almaya çalıştı son olarak ise özellikle Rus medyası üzerinden dünya kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Ermenistan'ın sivri dilli Başbakanı Nikol Paşinyan, yine bir Rus televizyonunda Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunurken yine dünyaya rezil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan dün Rusya'nın Pervıy 1 kanalına Erivan'daki Başbakanlık Konutu'nda röportaj verdi. Röportajında yine yalanlarına devam eden Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi. Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

Paşinyan'ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı. Bazı yorumlara göre Azerbaycan'ın Ermenistan tarafında karşılık vermesinden sonra elektrik şebekeleri ciddi zarar gördü. Bu nedenle Ermenistan'ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu iddialar dillendirilmeye devam ederken Ermenistan'ın bazı bölgelerinde hala elektrik kesintileri olduğu bilgileri geliyor.

Erhan Altıparmak