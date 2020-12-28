Paşinyan'dan muhalefete seçimlerle ilgili güvence

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'a karşı savaşın kaybedilmesinde doğrudan payı olduğu düşünülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin istifa baskısına karşı erken seçim çağrısı yaptı. Ermenistan Devlet Televizyonu muhabiri Petros Ghazaryan'ın sorularını yanıtlayan Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, “Savaş durumları ile ilgili geniş bir araştırmanın yanı sıra yenilginin sebepleri araştırılmalı” dedi.

Muhalefete önceki gün erken seçim çağrısı yapan Paşinyan bu kez seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence vererek, “Kesinlikle hileli bir seçime gidilmeyecek. Eğer muhalefetin şüpheleri varsa seçim yasası ile ilgili değişiklikleri tartışalım. En uygun koşulları oluşturalım” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak