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Pasquale Sensibile: 'İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz'

Pasquale Sensibile: 'İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz'
Pasquale Sensibile: 'İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz'

Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz" dedi.

Pasquale Sensibile: 'İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz' - Tıkla İzle

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Sensibile, "Galatasaray'ın çok önemli tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

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