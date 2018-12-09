Pastırma fiyatı yüksek olunca hindi pastırması üretti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Uludağ (57), eşi Aysel Uludağ ile birlikte pastırma fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evlerinin mutfağında hem kendileri hem de dostları için hindi pastırması yapıyor. Hindi göğsü ve Maraş biberinin karışımıyla geliştirdikleri hindi pastırmasının koku yapmadığını belirten Mustafa Uludağ, “Pastırmayı eşimle birlikte yapıyoruz ama bunun sırrı ince ince doğranmasında” dedi.

Pastırmanın daha lezzetli olması için mutlaka gezen hindi eti kullanılması gerektiğini belirten Uludağ, "Uzun zamandır hindi etinden pastırma yapıyoruz. Babamdan öğrendim ve ailemizde 50 yıldır yapılır. Sağlık açısından çok faydalıdır. Durum böyle olunca eş dosta yapıyoruz ama ticaretini yapmıyorum. Ben asker emeklisi olduğum için bu tür yiyecekleri arazilerde rahatlıkla tüketirdik” dedi.

Halil Koyun

