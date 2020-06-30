Patates tarlada 1 liranın altına düştü

Ödemiş ilçesinde, yaz patatesinde artık sona yaklaşılıyor. Tarlada iki liraya satılan ürünün şu anda piyasa fiyatı 1 liraya kadar düştü. Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, Ödemişli patates üreticisinin bu yılı umduğunu bulamadığını söyledi.

"Yılın bu ilk hasat döneminde 180 bin ton patates sökümü bekliyoruz"

Ödemiş patatesinin bu yıl Adana patatesi ile aynı döneme denk geldiğini belirten Balcılar, ani bastıran sıcaklar ile patates rekoltesinin olumsuz anlamda etkilediğini söyledi. Balcılar, "Düşük rekolte elde eden üretici maliyeti bile zor kurtardı. Şu an itibarı ile serbest patates eken üreticinin hemen hemen hepsi ürünü tarladan hasat etti. Sanayi ürünü, fabrikalarla anlaşmalı patates eken üreticiler de önümüzdeki günlerde söküm yapar. Şu an fiyat 1 lira altında ve üstünde seyrediyor” şeklinde konuştu.

Ödemiş'in Türkiye'nin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını belirten Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da yaptığı açıklamada, "Yılda 110 bin dekar alanda iki kez ürünün alındığı Ödemiş, Türkiye'de tescilli iki patatesten birine sahip. Ödemiş patatesi kokusu, tadı ve rengiyle çok özeldir. Günde yaklaşık 40 kamyon patates Ödemiş'ten Türkiye'nin farklı yerlerine gönderilir. Yılın bu ilk hasat döneminde 180 bin ton patates sökümü bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Onur Şahan

