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Patates ve soğan yüklü tır alev aldı

Patates ve soğan yüklü tır alev aldı
Patates ve soğan yüklü tır alev aldı

Mardin-Şırnak karayolunda meydana gelen trafik kazasından patates ve soğan yüklü tır alev aldı.

Patates ve soğan yüklü tır alev aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Yolbilen Mahallesinde Mahmut Doğan yönetimindeki 33 EMZ 25 plakalı patates ve soğan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Bir süre sürüklenen tır bu sırada alev aldı. Yoldan sürücüler ve vatandaşların desteğiyle sürücü tırdan kurtarılırken tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Tır ve yükü kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir süre kapalı kalan Mardin - Şırnak Kara yolu tırdaki yangının söndürülmesiyle tekrar açıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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