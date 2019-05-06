Paten keyfi cezayla bitti

Muratpaşa ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'nde, şehir içi yolcu otobüsüne patenli bir gencin tutunarak ilerlemesi polisin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerince yakalanan 19 yaşındaki Deniz Karataş'a trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira para cezası kesildi.

"Dokundum"

Pateni spor olarak yaptığını ve bir çok kaza geçirdiğini dile getiren Karataş, "Böyle bir işe kalkışan biri değilim, asla kimseye tavsiye de etmem. İnerken önümde otobüs vardı durmak için otobüse dokundum. Sağıma soluma baktım daha sonra otobüsü bırakıyorum. Çekilen görüntülerde bu var. Sağa doğru geçerken polis arkamdan itti. Daha önce paten sürerken polisler tarafından yaka paça indirildim. Bu yüzden korktum ve kaçtım. Ama daha sonra durdum, kaçmadım. 108 lira para cezası kesildi. Cezayı ödeyemeyeceğim. Aileme nasıl söylerim otobüse tutundum para cezası yedim diye" ifadelerini kullandı.

İsa Akar