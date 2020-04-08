İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patenci gençler polis sirenini duyunca kaçmak için yerde süründü

Patenci gençler polis sirenini duyunca kaçmak için yerde süründü
Patenci gençler polis sirenini duyunca kaçmak için yerde süründü

Antalya'da sokakta patenle kayan iki çocuğun, polis aracından gelen siren sesini duyunca düşe kalka kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Patenci gençler polis sirenini duyunca kaçmak için yerde süründü - Tıkla İzle

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler oyunlarını evlerinin bahçesine taşıdı. Ailesi tarafından paten alınan iki genç deneme yapmak için apartmanın önüne indi. Kask ve dizliklerini takan iki genç, bina bahçesi ve sokakta deneme yapmaya başladı. Aile ise çocuklarının ilk denemelerini cep telefonu kamerasıyla kayıt etmeye başladı. Baba oğlunu, ”Arif, çok yola çıkma oğlum” diyerek uyardı. "Nasıl baba sürebiliyor muyum" diyen oğluna baba, "Evet evet bayağı alıştın" diye seslendi. Baba o anları kaydederken, bir anda polis aracından gelen siren sesi gençleri korkuttu. Hızla binaya girmeye çalışan iki genç yere düştü. Sürüne sürüne binaya giren iki gencin o anları ailesini güldürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.