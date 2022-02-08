Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor

Kent merkezinin bir çok noktasında patenli çocukların tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Adana'nın en işlek bulvar ve caddesinde çocukların araçlara tutunarak ölüme davetiye çıkararak yolculuk yapması dikkat çekti. 5-6 çocuğun hızla giden bir araca tutunarak yollarına devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çocuklardan birinin araca tutunurken bir ayağını da havaya kaldırarak tehlikenin dozunu artırdığı görüldü. Kazaya davetiye çıkaran patenli çocuklar trafikte ilerlerken gözden kayboldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya