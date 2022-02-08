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Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor

Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor
Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor

Adana’nın en işlek cadde ve bulvarlarında patenli çocuklar araçlara tutunarak ölümüne yolculuk yapmaya devam ediyor.

Patenli çocuklar ölümüne yolculuktan vazgeçmiyor - Tıkla İzle

Kent merkezinin bir çok noktasında patenli çocukların tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Adana'nın en işlek bulvar ve caddesinde çocukların araçlara tutunarak ölüme davetiye çıkararak yolculuk yapması dikkat çekti. 5-6 çocuğun hızla giden bir araca tutunarak yollarına devam etmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çocuklardan birinin araca tutunurken bir ayağını da havaya kaldırarak tehlikenin dozunu artırdığı görüldü. Kazaya davetiye çıkaran patenli çocuklar trafikte ilerlerken gözden kayboldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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