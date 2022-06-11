Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, dün Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, paten süren genç seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak tehlikeli hareketler sergiledi. Patenli gencin yolculuğu, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Gencin otomobile tutunduğunu gören bir motosikletli sürücüsü de cep telefonu kamerası ile o anları kayıt altına aldı. Motosiklet sürücü o anları kaydetmek için tek elle motorunu kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Caner Sönmez - Davut Has

