Patenli gençler kazaya davetiye çıkardı

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli 5 gencin otomobilin arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kamerasıyla görüntülendi. Trafikte ilerleyen patencilerden 2'si, otomobilin yan taraflarına diğer 3'ü ise, otomobilin arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Hem kendilerini hem trafiği hem de sürücüyü tehlikeye düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin canlarını hiçe saydıkları anlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Medeni Topaloğlu

