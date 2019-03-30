Patenli gençler, trafikte ölüme davetiye çıkarttı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına tutunan 2 patenli genç, araçların arasında canlarını hiçe sayarak yüzlerce metre, kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençleri gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay anını saniye saniye kaydeden bir vatandaş, duruma tepki göstererek, “Yeni nesil bu şekilde. Kendi hayatını düşünmüyorlar” dedi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde 2 gencin kamyonetin arkasına tutunarak, yolculuk ettikleri görünüyor. Bir süre trafikte araçların arasında ilerleyen gençlerin tutundukları kamyonetin farklı bir güzergaha dönmesi sonrasında kamyoneti bıraktığı görülüyor. O anları kaydeden vatandaş da olaya tepki gösteriyor.

Cihan Atik