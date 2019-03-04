İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...

Sultanbeyli’de seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Sultanbeyli'de üç gencin tehlikeli macerası, otobüsün arkasında seyreden bir otomobildeki yolcu tarafından görüntülendi. Sultanbeyli'ye doğru seyreden özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler, hayatlarını tehlikeye attı. 

Çevreden geçen araçlara rağmen hızla seyreden otobüsün arkasında patenlerle yolculuk yapan gençlerin rahat hareketleri dikkat çekti. Yoğun trafiğin olduğu anayolda kilometrelerce mesafe kat eden gençlerin tehlikeli macerası görenlerin yüreklerini ağza getirdi.  

İzzet Aydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.